Son Dakika | Mesut Özil, ehliyet davasını kazandı!

Spor Arena Dış Haber | Arsenal'de kadro dışı kalan ve son günlerde ismi bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Mesut Özil, bir yandan da İngiltere'de ehliyetini kaptırmamak için dava sonucunu bekliyordu.

Mesut Özil, arabası ile 119 kilometre hız sınırı olan otoyolda 156 kilometre ile gitmiş ve başı derde girmişti.

'KAVRAMLARI KARIŞTIRMIŞIM'

Yıldız futbolcunun yaptığı savunmanın ardından karar verildi ve para cezası kesilerek sürücü ehliyeti geri verildi. İngiliz basınının haberine göre Mesut, yaptığı savunmada mil ve kilometre kavramlarını karıştırdığını söyledi.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE YOL ÇOK BOŞTU'

Mesut, ayrıca ''Koronavirüs nedeniyle otoyol çok boştu, ben de bu yüzden ne kadar hızlı sürdüğümü fark etmemişim. Koronavirüs varken kızımla beraber toplu taşıma araçlarına binmek istemiyoruz.'' savunmasında bulundu.

Mesut'a 1320 euro para cezası kesilirken 6 puan ceza eklendi. İngiltere'de 12 puan ceza alınması halinde ehliyete el konuluyor.

BİLD: ''2014'TEN SONRA İLK ZAFER''

Alman Bild gazetesi ise Mesut Özil'in davayı kazandığını ''Mesut'un 2014 Dünya Kupası'ndan sonra ilk zaferi!'' diyerek duyurdu.

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