Son Dakika: Mesut Özil ameliyat olacağını açıkladı

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Sezon başında Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sırt ağrıları nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut, "Ne yazık ki bir süre daha oynayamayacağım. Bu hafta sonunda sırt ağrılarım nedeniyle ameliyat olacağım. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkmak için her şeyi yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli forma ile 1'i Süper Lig, 2'si Avrupa kupaları olmak üzere 3 maçta 21 dakika süre aldı.