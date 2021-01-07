Son Dakika | Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye! İmzayı attı, Londra'ya veda etti...

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Fenerbahçe, Mesut Özil transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin Arsenal ile anlaşmaya vardığı ve transfere nokta koyduğu belirtildi.

Bir süredir Almanya'da bulunan Mesut Özil'in bugün Londra'ya geçtiği, yarın menajeri Erkut Söğüt ile bir araya geleceği kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun Cumartesi günü veya en geç BB Erzurumspor maçından sonra İstanbul'a geleceği ifade edildi.

MESUT LONDRA'YA TEŞEKKÜR ETTİ! VEDA MI?

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının bittiği dakikalarda sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Londra'ya teşekkür etti. Mesut Özil'in bu teşekkürü, bir veda olarak yorumlandı.

Son yıllarda Londra'daki yoksul çocuklara yemek servis edilmesi için düzenlenen bir projeye katılan Mesut Özil, bu konuyla ilgili attığı tweeetlerde şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda katıldığım projelerin en güzeli. Londra'daki çocuklara bu zor zamanlarda toplam 50 bin yemek ulaştırdık. Bu projeyle gurur duyulmalı. Şef aşçımız Stefan Pappert, Parsa Sadigh ve bütün gönüllülere teşekkür ediyorum. Londra'nın bana verdiği her şey için minnettarım."

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...