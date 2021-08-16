Son dakika: Messi'yi transfer eden PSG'de Mbappe depremi! Son yaptığı bardağı taşırdı, Real Madrid...

Spor Arena Dış Haber - Paris Saint-Germain'in Lionel Messi'yi kadrosuna katması sonrasında mutsuz olduğu iddia edilen Kylian Mbappe'nin geleceği konusunda belirsizlikv e olumsuz hava giderek büyüyor.

Messi geldiği için mutsuz olduğu söylenen Fransız yıldız, yeni takım arkadaşıyla buluştukları anları sosyal medyada paylaşmış ve 'Hoş geldin Leo' ifadelerini kullanmıştı.

MBAPPE AYRILMAK İSTİYOR

PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberler Messi sonrası iyice artmış durumda. Fransız yıldızın Real Madrid'e transfer olmak istediği ifade ediliyor.

MESSI'NİN TANITIMINDA MBAPPE ISLIKLANDI

PSG, evinde çıktığı ilk maçta yeni transferlerini taraftarıyla buluşturmuştu. Messi'ye büyük ilgil gösteren PSG taraftarları, Arjantinli yıldızı Neymar ile birlikte tribüne çağırıp, Mbappe'yi ise ıslıklamıştı.

HERRERA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINA GİTMEDİ

Geçtiğimiz gün Ramos ve Messi gibi yeni transferlerin de katılımıyla PSG'nin yıldızı Ander Herrera'nın doğum günü kutlaması yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Mbappe'nin yer almaması dikkat çekti. Çıkan haberlere göre Mbappe, davet almasına rağmen partiye gitmedi.

REAL MADRID HAREKETE GEÇECEK

PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mbappe için bekleyip gelecek sezon bedelsiz transfer planı yapan Real Madrid'in son gelişmelerden sonra harekete geçip Fransız yıldızı kadrosuna katma kararı aldığı belirtildi.

MBAPPE, KHELAIFI İLE GÖRÜŞECEK

Taraftarca ıslıklanmasının ardından Herrera'nın doğum günün partisine katılmayarak takımdan ayrı bir konum alan Mbappe'nin ayrılmak istediği ve bunu PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi ile görüşüp söyleyeceği ifade edildi.

PSG'NİN RONALDO PLANI: MBAPPE AYRILIRSA...

Mbappe'nin ayrılması halinde PSG'nin gelecek sezon Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Vristiano Ronaldo'yu transfer edip Lionel Messi ile aynı takımda birleştirme planı olduğu iddia edilmişti.