Son Dakika: Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıyla ilgili şoke eden iddia! "Engellenebilirdi"

Spor Arena Dış Haber - La Liga Başkanı Javier Tebas İspanyol basınına verdiği röportajda, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılığına dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, 34 yaşındaki Messi'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak, ""Messi'nin ayrılmasıyla ilgili her şey La Liga'nın FFP kurallarıyla alakalı. Messi ile anlaşsak bile kontratını resmi hale getiremiyorduk. Messi kalmak istedi, biz de kalmasını istedik. Bu önemliydi. Tüm görüşmelerden sonra rakamlara baktık ve 'yeter' dememiz gereken bir zaman geldi. Messi'yi takımda tutmak için Barcelona'nın işitsel ve görsel haklarını 50 yıl boyunca ipotek altına almam gerekirdi" şeklinde konuşmuştu.

Lionel Messi de ayrılığıyla ilgili, "Barcelona'da birçok iyi hatıram var. Ancak, ilk kez sahaya çıkmak bir rüyaydı. O anı hiç unutmayacağım. Ardından her şey harika oldu ama her şeyin başladığı o ilk anı hiç unutmayacağım. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Barcelona'da devam edemedim. Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ancak La Liga izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

"AYRILIK SEBEBİ EKONOMİK DEĞİLDİ"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından suskunluğunu bozan La Liga Başkanı Javier Tebas, Messi'nin Barcelona'dan ayrılma nedeninin ekonomik olmadığını savundu.

İspanyol Sport'a geniş kapsamlı bir röportaj veren Tebas, Messi'nin gidişinin önlenebileceğini ancak Barcelona Başkanı Laporta'nın bunu yapmadığını savundu.

Tebas açıklamasında, "La Liga'dan birçok önemli isim ayrıldı. Guardiola, Ronaldo, Mourinho... Fakat içlerinde en acı vericisi Messi oldu çünkü şahsen benim için tarihin en iyisi. Böyle ayrılmayı hak etmedi. Gidişi engellenebilirdi. Bunu Laporta ile şahsi olarak, telefonla ve yönetimsel bazda görüştüm. Sebep ekonomikse çözümler bulabileceğimizi söyledim. Eğer neden başkaysa ona bir şey diyemem. Barcelona'nın sezon sonunda açıklayacağı mali tablolarla Messi'nin kalıp kalamayacağını net olarak öğreneceğiz ancak kesin olarak biliyorum ki, ayrılığı ekonomik nedenlerden değildi" ifadelerini kullandı.