Son Dakika: Messi transferinde mutlu son! Tarihi yolculuk başladı ve olay sözleşmenin detayları sızdı...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Arena Dış Haber - 21 yıllık Barcelona macerasına nokta koyan ve Pazar günü düzenlediği basın toplantısıyla İspanyol ekibine gözyaşlarıyla veda eden Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin yeni adresi belli oldu.

Pazar günü takım arkadaşları, ailesi ve Barcelona yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan ve İspanyol ekibine veda eden 34 yaşındaki Messi, takımda kalmak için her şeyi yaptığını ve maaşında yüzde 50 indirime gitmesine karşın yolların ayrıldığını söylemişti.

BARCELONA SON BİR HAMLE YAPTI ANCAK...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Messi'nin ülkesi Arjantin'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ole Gazetesi'nin haberine göre Barcelona yönetiminin, Messi'ye geç kalınmış bir teklifte bulunduğu ve bu teklifin ayrılığı engelleyemediği belirtildi. Barcelona yönetiminin görüşmeleri kulüp CEO'su Ferran Reverter aracılığıyla yaptığı ancak sonuç alamadığı kaydedildi.

UNITED DEVREYE GİRDİ, MESSI REDDETTİ

İngiliz basınında yer alan habere göre ise Manchester United, Messi'yi kadrosuna katmak için son bir hamlede bulundu. United yönetiminin Messi'nin maliyetinin finansal olarak uygun olup olmadığını araştırdığı ancak Arjantinli yıldızın United'a olumsuz geri dönüş yaptığı kaydedildi.

L'EQUIPE DUYURDU: PSG İLE ANLAŞTI

Barcelona ve Manchester United'ın olumsuz geri dönüş aldığı Messi, yeni takımıyla anlaşma sağladı. Barcelona'ya veda ettiği basın toplantısında da Fransız devi PSG ile görüştüğünü doğrulayan 34 yaşındaki yıldız, Paris ekibiyle her konuda anlaştı.

L'Equipe'in son dakika olarak duyurduğu haberde Messi, PSG ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi. Arjantinli futbolcunun sezon başına 35 milyon euro maaş alacağı ve sözleşmede bonus maddelerinin de bulunduğu belirtildi.

BABASI ANLAŞMAYI DOĞRULADI

Arjantinli yıldızı babası Jorge Messi de oğlunun transferini doğruladı.

Fransız basınına konuşan Jorge Messi, "Oğlum PSG ile anlaştı. Bugün sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullandı.

PARİS'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Lionel Messi, ailesiyle birlikte Paris'e doğru yola çıktı.

Barcelona Havalimanı'na giden Messi'yi çok sayıda basın mensubu ve taraftar uğurladı.

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, uçaktan ilk fotoğrafı paylaştı. Roccuzzo söz konusu paylaşımına, "Hep birlikte yeni bir yolculuğa" notunu düştü.

EYFEL KULESİ'Nİ KİRALADILAR

PSG ise tarihi transferi görkemli bir şekilde duyurmak için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Fransız basını, tıpkı Neymar'da olduğu gibi Messi'nin transferinin de Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde duyurulacağını ve PSG'nın Eyfel Kulesi'ni günlük 400 bin euroya kiraladığını yazdı.

Neymar transferinde Eyfel Kulesi'ni 300 bin euroya kiralayan PSG, Messi'de de aynı yolu izleyecek.

BASIN TOPLANTISINDA PSG'Yİ AÇIKLAMIŞTI

Yaptığı veda toplantısında Fransız devinin ihtimaller arasında olduğunu belirten Messi, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım. Barcelonalılar beni tanıyor. Rekabet etmeyi sevdiğimi biliyorlar. Barcelona'ya karşı rakip olduğumda kazanmak için her şeyimi veririm. Yapamayacak durumda olana kadar futbol oynamaya ve rekabet etmeye devam edeceğim. Barcelona'yla bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmayı çok isterdim." demişti.

BARÇA İLE 34 KUPA

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...