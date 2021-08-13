Son dakika: Messi transferi sonrası PSG'den Ronaldo bombası! Dev plan ortaya çıktı: Mbappe...

Spor Arena Dış Haber - Barcelona'dan maddi sebeplerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi'yi kadrosuna katan ve dünyada yılın en büyük transferine imza atan Paris Saint-Germain'in Cristiano Ronaldo'yu da transfer etme planı yaptığı ortaya çıktı.

MBAPPE AYRILMAK İSTİYOR

Messi'nin gelişiyle hücumda Neymar, Messi ve Mbappe gibi mühteşem bir hatta kavuşan PSG'de Fransız yıldızın mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği iddia ediliyor. Real Madrid'in Mbappe'yi uzun zamandır transfer etmek istediği bilinen bir gerçek.

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Mbappe'nin gelecek sezon PSG ile sözleşmesi sona eriyor. Real Madrid'in bu yaz Mbappe için PSG'ye teklifte bulunmayacağı ifade edildi. İspanyol devi, Messi ve Ronaldo sonrası dönemin en büyük yıldızlarından olan Mbappe'yi gelecek yaz bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

MBAPPE GİDERSE RONALDO

PSG Başkanı Khelaifi, Mbappe'nin bu yaz takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Real Madrid'in teklif yapmama ve Fransız yıldızı gelecek yaz bedelsiz olarak kadrosuna katmaya karar verdiği ifade edildi. Mbappe'nin bedelsiz şekilde Real Madrid'e gitmesi halinde ise PSG'nin Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmayı düşündüğü İspanyol AS gazetesi tarafından iddia edildi.

MESSI VE RONALDO AYNI TAKIMDA

AS'ın iddiasındaki şartların oluşması halinde futbol tarihinin en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen ve ezeli rekabet halinde kariyerlerini noktalamaya doğru giden Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, PSG'de buluşacak.

FONTE: RONALDO'YU LILLE'E ÇAĞIRIYORUM

Bu gelişmenin yanı sıra geçen sezon PSG'nin şampiyonluk kaptırdığı rakibi Lille'in Portekizli kaptanı Jose Fonte, Messi transferi sonrası Ronaldo ile mesajlaştığını ve yıldız futbolcuyu Lille'e çağırdığını söylemişti.

Jose Fonte'nin açıklaması şu şekildeydi:

"Messi'nin transferinden çok mutluyum. Onun gibi bir oyuncunun bizim ligimizde olması inanılmaz bir duygu. Açıkçası bizim ve rakipler için her şey daha zor olacak. Ben de Ronaldo'ya her gün Lille'e gelmesi için mesaj atıyorum. Yalnızca 'ha ha ha' yanıtını verdi"