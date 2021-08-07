Son Dakika Haberi... Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılışı, Cristiano Ronaldo'yu yaktı! O transfer sonrası...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin Barcelona'dan resmi olarak ayrılması, dünya futbolunda son günlerin en önemli konusu haline geldi. Yaklaşık 20 yıllık Barcelona kariyerini noktalayan Arjantinli yıldız için transfer iddiaları hız kesmeden başladı.

Birçok dünyaca ünlü kulübün Messi'yi kadrosuna katacağı iddiaları ortaya atılırken, bir başka dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceği de Messi'nin akıbetinden etkilenebilir.

İspanyol AS Gazetesi, Arjantinli yıldızla Ronaldo'nun geleceğini aynı anda etkileyecek transfer iddiasını sayfalarına taşıdı.

MESSI GELİRSE MBAPPE GÖZDEN ÇIKARILACAK

Haberde yer alan bilgilere göre Messi transferinde en ciddi aday olarak görülen Fransız devi PSG, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için yıllık 40 milyon euroluk maaşı gözden çıkardı. Donnarumma, Sergio Ramos, Neymar ve Mbappe gibi üst düzey yıldızlara sahip PSG, Messi'yi kadrosuna katmak için Mbappe'yi gözden çıkarmış durumda.

Fransız devi, Real Madrid'in 2 sezondur kadrosuna katmaya çalıştığı ancak başaramadığı Kylian Mbappe'yi İspanyol ekibine 150 milyon euroya satmayı ve Messi transferinin maliyeti için kaynak yaratmayı hedefliyor. Real Madrid'in de Mbappe transferini istenen miktara bitirmekte istekli olduğu belirtildi.

RONALDO'NUN PLANLARI SUYA DÜŞÜYOR

Dünya futbolunda bu transferlerin gerçekleşmesinin, Cristiano Ronaldo'nun geleceğini olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Yoluna Juventus'ta devam etmek istemeyen ve PSG ile Real Madrid'den birine transfer olması beklenen Ronaldo'nun, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması sonrası istediği takımlara transfer olmasının zorlaşacağı kaydedildi.

Juventus'la olan sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Ronaldo'nun gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

1 MİLYAR EUROLUK TEKLİF

Öte yandan Katar Kulübü Al Sadd'ın 34 yaşındaki Messi'ye 3 yıllık sözleşme ve karşılığında 1 milyar euro teklif ettiği öne sürülmüştü. Ancak Lionel Messi'nin bu teklife nasıl bir yanıt verdiği henüz ortaya çıkmamıştı.

Lionel Messi'nin adım adım Paris Saint Germain'e yaklaştığı haberleri tüm dünyada sıcaklığını korurken, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de Arjantinli yıldızın transferi için devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak Chelsea'nin Messi transferini gerçekleştirmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu vurgulanmıştı.

POCHETTINO'DAN MESSİ AÇIKLAMASI

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise, sezon öncesi basın toplantısında bu konuda gelen soruları yanıtlamıştı. Pochettino, kulübün duruma yakından ilgi duyduğunu doğrulamıştı.

Pochettino, "Kulüp çalışıyor, tüm olasılıkları analiz ediyoruz. Messi hakkında yaşananları gördük. Şu anda tek hedefimiz Troyes karşısında lige galibiyetle başlamak. Başkanımız takımı iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor. Eğer Messi'yi kadromuza katarsak, bu Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.