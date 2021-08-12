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Futbol
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Messi transferi PSG'de kriz çıkardı! Ayrılmak istiyor...

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Son Dakika: Messi transferi PSG'de kriz çıkardı! Ayrılmak istiyor...

Son dakika haberi... Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, profesyonel kariyerinin ilk transferini gerçekleştirdi ve Fransız devi PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Messi'nin transferinin ardından PSG'de kriz patlak verirken, yıldız ismin takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Spor Servisi - PSG, tarihinin en önemli transferi Lionel Messi’yi basına tanıttı. 21 yılının geçtiği Barcelona’ya veda ettiği basın toplantısında gözyaşlarına engel olamayan Arjantinli, Parc des Princes Stadı’ndaki tanıtım organizasyonunda neşeli ve moralli göründü.

Sergio Ramostan Messi paylaşımı:
Sergio Ramos'tan Messi paylaşımı:

2 yıllık sözleşme imzalayan Messi, “Barcelona’dan ayrılmak çok zordu. Fakat Paris’e geldiğim andan itibaren mutluyum. Görüşmeler çok hızlı sonuçlandı. Teknik direktör Mauricio Pochettino ile tanışıyoruz. Ayrıca Di Maria, Parades, Neymar da hep konuştuğum kişiler. Elbette onların varlığı da kararımda etkili oldu. Mbappe ve Neymar ile birlikte oynamak güzel olacak, çok mutluyum. Bu bir çılgınlık olacak! En iyilerle birlikte sahada olacağım” dedi.

"FİNANSAL FAIR-PLAY'E UYUYORUZ"

Son bir haftadır yaşadıklarından ötürü duygusal açıdan yıprandığını ancak yapacağı yeni başlangıçtan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Messi, “Mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise “FFP için tüm yükümlülüklerini yerine getiren bir kulüp olarak, attığımız her adımdan önce ticari, mali ve hukuki bakımından sorun olup olmadığını araştırıyoruz. Leo ile sözleşme imzaladık. Çünkü bunu yapacak kapasitemiz bulunuyor” dedi.

TAKIMDA KRİZ ÇIKTI, MBAPPE GİDİYOR

Ayrıca Messi’nin PSG’ye katılmasıyla, Kylian Mbappe krizi patlak verdi. İddialara göre Fransız yıldız, ayrılmak istiyor. L’Equipe’in sunucularından Thibaud Vezirian’ın iddiasına göre; Messi ile oynamak istemeyen 22 yaşındaki futbolcu bu konudaki düşüncesini yönetime aktardı.

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Son Dakika: Messi transferi PSGde kriz çıkardı Ayrılmak istiyor...

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