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GeriFutbol Son Dakika | Messi için Manchester City'den dev teklif! 100 milyon Euro + 3 oyuncu
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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Messi için Manchester City'den dev teklif! 100 milyon Euro + 3 oyuncu

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Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı aldığı haberlerinin ardından olası yeni takımı olarak en güçlü aday Manchester City olarak gösteriliyor. Messi'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın görev yaptığı Manchester City'nin süperstar için teklifi belli oldu. İngiliz ekibi Messi'ye karşılık 3 oyuncu ve 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılma kararı aldığı ve kulübü bürofax ile bu istediğini iletmesinin ardından olası yeni takımı olarak en güçlü aday Manchester City gösteriliyor. Arjantinli yıldızın eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın transferini çok istediği Messi için Manchester City'nin teklifi belli oldu.

Diario Sport'un haberine göre İngiliz ekibi Messi'ye karşılık Gabriel Jesus, Bernardo Silva ve Eric Gracia ile birlikte 100 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Haberde yıldız oyuncu Messi için 3 yıllık sözleşme teklif edileceği de yazıldı. (Fanatik)

Son Dakika | Messi için Manchester Cityden dev teklif 100 milyon Euro + 3 oyuncu

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