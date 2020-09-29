Son Dakika | Mert Yılmaz resmen Antalyaspor'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş istemişti...

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Bayern Münih II forması giyen Mert Yılmaz'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Yetenekli futbolcunun ismi bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Hoş Geldin Mert Yılmaz!

Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.

MERT YILMAZ KİMDİR?

8 Mart 1999 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır. RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. Genç oyuncu 4 kez Türkiye U21 takımı formasını giydi..