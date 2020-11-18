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Haber Giriş: 18.11.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Mert Nobre'den Galatasaray itirafı! Fenerbahçe'de oynadığı dönem menajeri...

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Son Dakika | Mert Nobre'den Galatasaray itirafı! Fenerbahçe'de oynadığı dönem menajeri...
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Mert Nobre, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray'da teklif geldiğini itiraf etti.

Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevi yapan Mert Nobre A Spor'da Son Sayfa'ya konuk oldu. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu, "Galatasaray'dan teklif gelseydi oynar mıydın?" sorusuna flaş bir yanıt verdi. 

Nobre, Fenerbahçe oynadığı dönem Galatasaray'dan menajeri aracılığı ile teklif geldiğini söyledi. Fakat o dönemki şartlarda transferin zor olduğunu ifade etti.

MERT NOBRE TUTUNAMADI

Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.

Mustafa Kaplan, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Sezon başında kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen Kaplan, son olarak teknik direktörlük görevini geçen sezon MKE Ankaragücü'nün başında yapmıştı. 

Tahir Kum: Yayıncı kuruluş yeni anlaşmadan karlı çıktıHürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında gerçekleşen anlaşma için yayıncı kuruluşun kazançlı çıktığını ifade ederken, ‘14 oyuncu kadroda yoksa hükmen mağlubiyet sayılır’ tartışmasında ise Türkiye Futbol Federasyonun ‘acemilik’ yaptığını belirtti. Kum, Tahkim Kurulu’nun Beşiktaşlı Josef de Souza’nın 2 maçlık cezasının 1 maça düşmesiyle ilgili de abesle iştigalin babası yapıldı dedi.
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Son Dakika | Mert Nobreden Galatasaray itirafı Fenerbahçede oynadığı dönem menajeri...

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