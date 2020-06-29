Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan sürpriz hareket!

Daha önce Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ancak son haberlere göre daha yüksek maaşlı bir sözleşme ile Fenerbahçe'yle anlaştığı belirtilen Mert Haqkan Yandaş, Twitter hesabını kapattı.

Sivasspor'un evinde Kayserispor'a 2-0 yenildiği maçında 12. dakikasında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş, maçı da etkisiz bir oyunla tamamlamıştı.

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