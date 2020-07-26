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GeriFutbol Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe ve transfer yanıtı!
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Haber Giriş: 26.07.2020 - 00:01,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe ve transfer yanıtı!

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Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe ve transfer yanıtı!
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Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Göztepe'yi 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor ile çıktığı son maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı.

Sezonun genel değerlendirmesini yapan Mert Hakan, "Bu sene hayal gibiydi. Gönül isterdi ki galibiyetle veda edelim ama olmadı. Sivas şehrine yakışır mücadeleyi verdik. Bazen iyi, bazen kötü gitti. Sivas şehri, Sivas taraftarı Türkiye'nin de beğenisini kazandı. Sivasspor'u çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak istiyorduk" dedi.

Mert Hakan Yandaş, transfer sorusuna ise "Transfer sezonu zannediyorsam 4 ya da 5'i açılıyor, o gün gerekli açıklamalar yapılır. Şu anda benim bir şey demem doğru olmaz ama Sivas'a veda etmek isterim. Mert Hakan olarak Sivas'a ait oldum, Sivas şehri bana hayatımı kazandırdı. Şu anda yaşadığım her şeyi Sivasspor'a borçluyum. Hatalarımız, kusurlarımız olduysa, haklarını helal etsinler ama Sivasspor'a saygısızlık yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. Bundan sonra onların taraftarıyım, seneye bu seneden daha başarılı olmak istiyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.

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