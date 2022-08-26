Son Dakika: Mert Hakan Yandaş'tan Dinamo Kiev paylaşımı

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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda elendiği Dinamo Kiev ile eşleşmesinin ardından paylaşımda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan takımları paylaşan deneyimli oyuncu, ilk sıraya yazdığı Ukrayna temsilcisinin adının yanına emoji koydu. Mert Hakan Yandaş'ın söz konusu paylaşımı kısa süre içince binlerce etkileşim aldı.
🇺🇦 Dinamo Kiev🤗🤗— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) August 26, 2022
🇫🇷 Rennes
🇹🇷 Fenerbahçe
🇨🇾 AEK Larnaca pic.twitter.com/wJU0C7dQ6o