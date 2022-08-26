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Son Dakika: Mert Hakan Yandaş'tan Dinamo Kiev paylaşımı

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#Mert Hakan Yandaş#Dinamo Kiev#Fenerbahçe
Son Dakika: Mert Hakan Yandaştan Dinamo Kiev paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 15:17

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ile eşleşmesinin ardından göndermede bulundu.

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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda elendiği Dinamo Kiev ile eşleşmesinin ardından paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan takımları paylaşan deneyimli oyuncu, ilk sıraya yazdığı Ukrayna temsilcisinin adının yanına emoji koydu. Mert Hakan Yandaş'ın söz konusu paylaşımı kısa süre içince binlerce etkileşim aldı.

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#Mert Hakan Yandaş#Dinamo Kiev#Fenerbahçe

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