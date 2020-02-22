Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'ın hareketi olay oldu! Sivasspor-Alanyaspor maçında...

Süper Lig'de 23. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Maça damgasını vuran olay ise Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci oldu.
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Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Sivasspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.
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29 HAFTA SONRA PENALTI
5. dakikada Mert Hakan'ın ortasına Hakan Arslan kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük mücadeleyi devam ettirirken, VAR hakemi Özgür Yankaya pozisyonu izlemesi için ekrana davet etti.
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Sivasspor bu kararın ardından Süper Lig'de 29 hafta sonra penaltı kazanmış oldu. Topun başına gelen Mert Hakan, topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
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SEVİNCİ OLAY OLDU
Mert Hakan Yandaş, toğ ağlarla buluşmasının ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un bulunduğu bölgeye doğru kaydı ve kollarını yana açarak gol sevinci yaşadı.
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Bu sevincin ardından sosyal medya adeta sallandı. Alanyaspor'un Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladığı maçın ardından Erol Bulut'un Fatih Terim'in önünde yaptığı sevinç hatırlatıldı.
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İŞTE O YORUMLAR
Mert Hakan Yandaş'ın isminin Galatasaray ile geçmesi ve sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacağı konuşulması da sosyal medyada çarpıcı paylaşımlara sebep oldu. İşte o paylaşımlar...
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Maç sonunda sevinci hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "Bazı kesimler çok çabuk sırtını döndü bize, ben de duygusal biriyim. Kesinlikle Erol hocaya yapılmış bir şey değil, asla Erol hocaya yaptığım bir şey değil, asla böyle bir şey düşünemem. Zaten gözlerimi kapatarak yaptım." dedi.