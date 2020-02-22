Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'ın hareketi olay oldu! Sivasspor-Alanyaspor maçında...

Maç sonunda sevinci hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "Bazı kesimler çok çabuk sırtını döndü bize, ben de duygusal biriyim. Kesinlikle Erol hocaya yapılmış bir şey değil, asla Erol hocaya yaptığım bir şey değil, asla böyle bir şey düşünemem. Zaten gözlerimi kapatarak yaptım." dedi.