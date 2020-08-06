Son Dakika | Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de! Galatasaray'a göndermeli paylaşım...

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini Galatasaray'a göndermeli şekilde açıkladı. Yayınlanan videoda 'Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir' ifadeleri yer aldı. Mert Hakan Yandaş da videoda 'Sevgi limit tanımaz' dedi.

Yayınlanan videoda Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayı giydiği görüldü.

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni sezon forması da ilk kez görücüye çıktı.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.



Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ