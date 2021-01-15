Son Dakika | Mert Hakan Yandaş PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş PFDK'ya sevk edildi.



TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NELER YAŞANDI?

Karşılaşmanın 90. dakikasında Mert Hakan, Kasımpaşalı Aytaç Kara'ya müdahalede bulundu. Hakem Ümit Öztürk, Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart gösterdi. Karar sonrası sarı-lacivertli futbolcular, uzun süre itirazlarda bulundu. Fenerbahçeli oyuncular, Aytaç Kara'nın da Mert Hakan'a vurduğu yönünde itirazlarda bulunsa da VAR incelemesi sonrası kararda bir değişiklik olmadı. Mert Hakan Yandaş, Aytaç Kara'nın pozisyonda kart görmemesi sebebiyle hakeme uzun süre tepki gösterdi.



MİNİ YORUM - TAHİR KUM

Yazarımız Tahir Kum PFDK sevkinin ardından kararı Spor Arena'ya değerlendirdi.



"PFDK ve Tahkim Kurulu'nun bu sezonki "ceza kriterlerine" göre Mert Hakan Yandaş'a çıkacak ceza 1 maç olmalıdır. VAR uygulaması olan müsakalarda "görüntüden sevk" olmadığından Aytaç Kara için de herhangi bir disiplin işlemi olmayacaktır."

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