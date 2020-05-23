MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Mert Çetin'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
GeriFutbol Son dakika: Mert Çetin'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.05.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Son dakika: Mert Çetin'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Mert Çetin'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Abone Olgoogle-news

Roma, Fenerbahçe’nin istediği genç stoperi İtalya Ligi’nde bir takıma kiralamayı planlıyordu. Ancak Mert, daha fazla forma şansı bulmak için Türkiye’de bir takıma gelmeyi tercih ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde olduğu Mert Çetin için Roma’nın planı, oyuncuyu İtalya’da bir takıma kiralamaktı. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler’in Mert’i bir sezonluğuna kadrosuna katma planı zora girmişti. Ancak Mert Çetin’in tercihini Türkiye’den bir takımdan yana kullanmak istemesi, heyecan yarattı.

Mert Çetin, önümüzdeki sene düzenlenecek olan EURO 2020’de Milli Takım kadrosunda olmanın hayalini kuruyor. 23 yaşındaki stoper bu nedenle daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralanmak istiyor. Mert, Türkiye’den bir takıma gelmesi halinde daha çok oynayıp Şenol Güneş’in daha rahat dikkatini çekebileceğine inanıyor. Roma’nın bu konuda başarılı futbolcuya zorluk çıkarması beklenmiyor. Fenerbahçe, sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu aracılığıyla bu transferi bitirmek istiyor. (Fanatik)

Son dakika: Mert Çetinden Fenerbahçeye müjdeli haber

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle