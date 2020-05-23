Son dakika: Mert Çetin'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın peşinde olduğu Mert Çetin için Roma’nın planı, oyuncuyu İtalya’da bir takıma kiralamaktı. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler’in Mert’i bir sezonluğuna kadrosuna katma planı zora girmişti. Ancak Mert Çetin’in tercihini Türkiye’den bir takımdan yana kullanmak istemesi, heyecan yarattı.

Mert Çetin, önümüzdeki sene düzenlenecek olan EURO 2020’de Milli Takım kadrosunda olmanın hayalini kuruyor. 23 yaşındaki stoper bu nedenle daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralanmak istiyor. Mert, Türkiye’den bir takıma gelmesi halinde daha çok oynayıp Şenol Güneş’in daha rahat dikkatini çekebileceğine inanıyor. Roma’nın bu konuda başarılı futbolcuya zorluk çıkarması beklenmiyor. Fenerbahçe, sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu aracılığıyla bu transferi bitirmek istiyor. (Fanatik)

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