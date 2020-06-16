Son dakika! Merih Demirel geri dönüyor! Juventus'ta aylar sonra...
Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Milli futbolcumuz Merih Demiral, Napoli ile oynanacak İtalya Kupası Final maçının kadrosuna dahil edildi.
Merih Demiral, yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönüyor! 12 Ocak tarihinde Juventus'un Roma ile oynadığı maçta sol diz ön çapraz bağları kopan Merih Demiral, sakatlığının ardından ilk kez Juventus'un maç kadrosuna alındı.
Juventus, Napoli ile oynanacak İtalya Kupası Finali kadrosunu açıklarken Milli futbolcumuz Merih Demiral'a da yer verdi.
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