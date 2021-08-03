Son Dakika: Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu! Transferi 'Flaş gelişme' olarak duyurdular

Spor Arena Dış Haber - Uzun süredir Juventus'taki geleceği belirsiz olan milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni adresi netleşti.

Düzenli ilk 11 oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen ancak Juventus'un yüksek bir bonservis bedeli istediği Merih Demiral'a son olarak Alman devi Borussia Dortmund talip olmuş ancak Juventus 40 milyon euro bonservis talep edince transfer gerçekleşmemişti.

Premier Lig ekiplerinin de yakın takibinde yer alan 23 yaşındaki savunmacı, kariyerine Serie A'da devam edecek.

JUVENTUS'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basınının 'Son dakika gelişmesi' olarak duyurduğu haberde Serie A'nın son dönemdeki en dikkat çeken takımı olan Atalanta, Merih Demiral'ın transferi için Juventus'la anlaşma sağladı.

Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'nun transferi için Premier Lig ekibi Tottenham'la anlaşan Atalanta, Romero'nun boşluğunu Merih Demiral ile dolduracak.

ŞARTLAR OLUŞURSA OPSİYON ZORUNLU OLACAK

Atalanta'nın Merih Demiral'ı 1 yıllığına kiralayacağı ve Juventus'a 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Merih'in sözleşmesinde 25 milyon euro satın alma opsiyonunun bulunacağı, belirli şartların yerine getirilmesi halinde opsiyonun zorunlu olarak kullanılacağı ifade edildi.

ROMERO İMZALAYINCA AÇIKLAYACAKLAR

Cristian Romero için 50 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Tottenham'la anlaşan ve kulüp tarihinin en yüksek bedelli satışını gerçekleştirecek olan Atalanta'nın, Romero'nun Premier Lig ekibiyle sözleşme imzalamasının hemen ardından Merih Demiral transferini duyuracağı kaydedildi.

EURO 2020 SONRASI KARAR VERİLDİ

Merih Demiral'ın takımdaki geleceğine EURO 2020 sonrası karar veren Juventus, turnuva boyunca gelen teklifleri değerlendirmeye almamıştı.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'deki kötü performansı sonrası Merih'le ilgili kararını veren İtalyan ekibi, bonservis bedeli olarak 40 milyon euroluk bir miktar belirlemişti.

Juventus ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, geçtiğimiz sezon 23 maçta süre alıp 1 de asist yaptı.

MALİ KRİZ YÜZÜNDEN SATIŞ LİSTESİNDEYDİ

Corriere dello Sport'un birkaç hafta önce yayınladığı haberde Juventus, kısa bir süre önce bonservisini aldıkları Weston McKennie de dahil olmak üzere birçok futbolcuya gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Juventus McKennie ile birlikte Merih Demiral, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey ve Federico Bernardeschi'den elde edeceği gelirle mali olarak rahat nefes almayı hedeflemişti.