Son dakika | Merih Demiral'ın son talibi Lyon
Merih Demiral'a sürpriz talip... Fransız basını, yeni sezonda savunmaya takviye yapmak isteyen Lyon'un Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ile ilgilendiğini yazdı.
Liglerin tamamlandığı Fransa'da yeni sezon için hazırlıklara başlayan Lyon, kadrosunu milli futbolcumuz Merih Demiral ile güçlendirmek istiyor.
L'Equipe'in haberine göre; Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Lyon yönetiminin radarındaki 4 savunmacıdan birinin Merih Demiral olduğunu öne sürdü.
Lyon'un savunma bölgesinde eski Galatasaraylı Jason Denayer, eski Beşiktaşlı Marcelo ve eski Gaziantepsporlu Marçal da bulunuyor.
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