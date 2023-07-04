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Son Dakika: Merih Demiral'ın son talibi Inter!

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#Merih Demiral#İnter#Transfer
Son Dakika: Merih Demiralın son talibi Inter
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 14:55

Atalanta formasıyla geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren Merih Demirel, yeniden Avrupa'nın zirve takımlarından birisinin yolunu tutacak. Hırslı ve mücadeleci tavrıyla dikkat çeken yıldız stoperin önümüzdeki günlerde Inter'le sözleşme imzalaması bekleniyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in transfer hedefinin Merih Demiral olduğu öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması ve Cesar Azpilicueta'nın transferinde sonuç alamayan Milano ekibi, Merih Demiral'a talip oldu. Milli oyuncunun, bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

ATALANTA'DA 70 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında satın alma opsiyonunu kullanılarak bonservisi alınan 25 yaşındaki milli stoper, Atalanta'da 70 maça çıkıp 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Sassuolo'da gösterdiği yüksek performansın ardından yaz transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında 2019 yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olan Merih Demiral Türkiye'yi gururlandırmıştı. Juventus'a iki sezon forma giydikten sonra sakatlıktan dolayı formdan düşen Merih Demiral 2021 yaz transfer döneminde 20 milyon Euro karşılığında İtalya'nın önemli takımlarından Atalanta'ya transfer olmuştu.

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EN ÇOK BONSERVİS ÖDENEN TÜRK FUTBOLCU

Merih Demiral 20 milyon Euro'luk transfer sonrası Türk futbol tarihine geçti. Milli yıldız 51 milyon 950 bin Euro ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu oldu. 200 bin Euro'ya Alcanenense'den Sporting'e transfer olan Merih için Alanyaspor 3.5 milyon Euro bonservis öderken 8 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya satmıştı. Juventus ve sonrasında Atalanta sırasıyla 19.5 milyon ve 20 milyon Euro bonservis ödedi.

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#Merih Demiral#İnter#Transfer

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