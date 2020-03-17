Son Dakika! Merih Demiral'ın EURO 2021 paylaşımı olay oldu!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle kaçıracağı EURO 2020'nin corona virüsü tehdidi sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Milli takımın en önemli oyuncularından biri olan başarılı savunmacı, 2021 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeye hazır olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı.

Genç stoperin söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.