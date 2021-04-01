Son Dakika: Merih Demiral ve Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı! Resmi açıklamalar...
Juventus, milli takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın ambulans uçakla Torino'ya döndüğünü ve karantina sürecinin kulüp otelinde devam edeceğini duyurdu. Öte yandan Sassuolo da Kaan Ayhan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Spor Arena Dış Haberler - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Merih Demiral'ın Torino'ya döndüğünü resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun koronavirüs prosedürleri kapsamında ambulans uçakla İtalya'ya geldiği ve izolasyon sürecinin takım otelinde devam edeceği belirtildi.
Öte yandan Sassuolo da bir diğer milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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