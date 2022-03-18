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Son dakika: Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

#Atalanta#Merih Demiral#UEFA Avrupa Ligi
Son dakika: Merih Demiral, UEFA Avrupa Liginde haftanın oyuncusu seçildi

Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen milli futbolcumuz Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oytuncusu seçildi.

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Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi haftanın oyuncusu oylamasında Barcelona'dan Pedri, Aston Villa'dan Soucek ve Braga'dan Abel Ruiz ile yarıştı. Oylama sonucunda milli futbolcumuz UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu.

Atalanta, 2-2'nin rövanşında Bayer Leverkusen'i 90+1'de bulduğu golle 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Savunmada başarıyla oynayan Merih, son dakikadaki golde topu savunmada kafasıyla karşılayıp Boga'ya kazandırmıştı. Boga da sahasından aldığı topu rakip kaleye götürüp ağlara yollamıştı.

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