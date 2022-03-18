Son dakika: Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi haftanın oyuncusu oylamasında Barcelona'dan Pedri, Aston Villa'dan Soucek ve Braga'dan Abel Ruiz ile yarıştı. Oylama sonucunda milli futbolcumuz UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu.
Atalanta, 2-2'nin rövanşında Bayer Leverkusen'i 90+1'de bulduğu golle 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Savunmada başarıyla oynayan Merih, son dakikadaki golde topu savunmada kafasıyla karşılayıp Boga'ya kazandırmıştı. Boga da sahasından aldığı topu rakip kaleye götürüp ağlara yollamıştı.