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Haber Giriş: 06.07.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | Merih Demiral sahalara dönüyor! Güzel haber...

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Juventus’ta görev yapan yıldızımız Merih Demiral’in, 12 Ocak’ta Roma karşısında çapraz bağları kopmuştu. Son kontrollerinde sorun çıkmayan 22 yaşındaki stoper, gelecek hafta takım idmanlarına başlayacak ve Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak

İtalya Serie A devinde Juventus’ta forma giyen milli gururumuz Merih Demiral, yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda 12 Ocak’ta oynanan Roma maçında Torino ekibiyle ilk golünü atarken, aynı mücadelede çapraz bağları kopmuştu.

Rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve Juventus tesislerinde adeta kamp kuran ve tesislerde kalmaya başlayan Merih önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılacak. Son olarak Avusturyalı Prof. Dr. Christian Fink’e ameliyat olan 22 yaşındaki stoper, ‘Sahalara dönebilir’ raporu aldı.

Tesislere kapandı

Son bir haftadır çalışmalarını hızlandıran Merih, bir süredir Juventus tesislerinde kalmaya başladı. Milli futbolcu Serie A’da lider durumda olan ve sekiz maçı kalan takımına en azından son haftalarda destek vermek istiyor.

Yıldız savunmacı, bu anlamda Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Juve’nin kadrosunda olacak. Öte yandan Siyah-Beyazlılar son 16 turu ilk maçında Lyon’a 1-0 kaybetmişti. (Fanatik)

 

Son Dakika | Merih Demiral sahalara dönüyor Güzel haber...

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