Son Dakika | Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı!
Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı. Juventus cuma akşamı Lyon ile son 16 turu aşamasında karşılaşacak. İlk maçı Lyon sahasında 1-0 galip tamamlamıştı.
Uzun süreli sakatlığı sonrası Juventus'un ligde oynadığı son maçta Roma'ya karşı forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.
Merih Demiral bu sezon Juventus formasıylaŞampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.
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