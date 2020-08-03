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GeriFutbol Son Dakika | Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı!
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Haber Giriş: 03.08.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Merih Demiral Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı!

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Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Milli oyuncu Merih Demiral, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı. Juventus cuma akşamı Lyon ile son 16 turu aşamasında karşılaşacak. İlk maçı Lyon sahasında 1-0 galip tamamlamıştı.

Uzun süreli sakatlığı sonrası Juventus'un ligde oynadığı son maçta Roma'ya karşı forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.

Merih Demiral bu sezon Juventus formasıylaŞampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.

Son Dakika | Merih Demiral Juventusun Şampiyonlar Ligi kadrosuna alındı

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