Son Dakika: Mergim Berisha - Vesa Vllasaliu ilişkisinde kriz derinleşiyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi... Darp ve yağma iddiaları, hapis ihtimali...

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Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu’yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, karara uymadığı takdirde Berisha’nın 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağını da kararında vurguladı.

GELECEK AY EVLENMEYİ PLANLIYORLARDI

Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha’dan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha’nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.

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"VLLASALIU’YU SİTEYE ALMAYIN" ŞEKLİNDE TALİMAT VERMİŞ

Suç duyurusu dilekçesinde Berisha’nın Vllasaliu’ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye’deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha’nın Vllasaliu’nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Dilekçede Berisha’nın rezidansın güvenlik görevlilerine "Vllasaliu’yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler kullandı. Dilekçede Berisha’nın Vllasali’yu tehdit ettiği de iddia edildi.

Berisha’nın Vllasaliu’ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu’nun Berisha’dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

MAHKEME 2 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI

Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise ’Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’ uyarınca Berisha’nın şiddet mağduru Vllasaliu’ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Berisha’nın 2 ay süreyle Vllasaliu’nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına da mahkemece karar verildi.

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KARARA UYMAZSA BERİSHA 30 GÜN HAPİS CEZASINA TABİ TUTULACAK

Berisha’nın Vllasaliu’yu 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha’nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.





TARAFTARLARA SERT CEVAP VERMİŞTİ

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Süper Lig'in ilk yarısında sağ arka üst adale sakatlığı sebebiyle 22 Aralık'ta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyememişti. Yıldız golcünün eşi Vesa Vllasaliu, Alman golcünün kendisi yüzünden sakatlandığı iddialarına sert tepki göstermişti.

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Deneyimli futbolcunun sakatlığıyla ilgili olarak VavaCars Fatih Karagümrük maçından 1 gün önce sarı lacivertli kulüp, "Oyuncularımızdan Mergim Berisha'nın ağrı şikayeti sonrası Acıbadem Sağlık Hastanesi’nde kontrol amaçlı çekilen MR’ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklaması yapmış ve 23 yaşındaki futbolcu, Olimpiyat Stadı’ndaki maçta görev yapamamıştı.

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TARAFTARLAR FOTOĞRAFA YORUM YAĞDIRMIŞTI

Bu gelişmelerin ardından Alman oyuncunun sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu havaya kaldırırken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Berisha'nın fotoğraf çektirmek için sevgilisini havaya kaldırdığı sırada sakatlandığını belirten sarı lacivertli taraftarlar, Vllasaliu'nun Instagram'dan yaptığı paylaşıma adeta yorum yağdırmıştı.

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"BANA ŞİŞMAN MI DEMEK İSTİYORSUNUZ?"

Fotoğraflara yapılan yorumlar sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vesa Vllasaliu, tepkilere isyan ederken, erkek arkadaşını kendisinin sakatladığı iddialarına şu yanıtı vermişti: "Kimseye saygınız yok. Özellikle siz erkekler! Boyum 1.83. Kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Berisha’ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun."

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASINDA DA KÜFÜRLERE YANIT VERMİŞTİ

Vesa Vllasaliu daha önce de 19 Eylül’deki Başakşehir maçındaki performansıyla eleştirilen Berisha için yapılan küfürlü yorumlara yine sosyal medyadan verdiği yanıt ile dikkat çekmişti. Yorumları paylaşan Vllasaliu hakaretler için şu paylaşımı yapmıştı: "Sevgili taraftarlar ve profilimi gizliden takip edenler, eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere karşılık vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum."

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BERISHA'NIN GOLLERİ SONRASI TARAFTARLA ARASINI DÜZELTTİ

Vesa Vllasaliu, yaşanan bu olayların ardından taraftarlarla arasını düzeltmişti. Forvet oyuncusunun formsuzluğu yüzünden bazı taraftarlardan çirkin mesajlar alan Vesa, 3-0'lık Antwerp zaferinin ardından buzları eritmişti. Instagram hikayelerini adeta Fenerbahçe paylaşımlarıyla dolduan Vesa, o sabah yaptığı paylaşımda, "Ne güzel bir gün, çok mutluyum" ifadesine yer vermişti. Taraftarlar sosyal medyada bu paylaşıma yorum yağdırmıştı. Vllasaliu daha sonrasında profiline ise Fenerbahçeli formalı pozunu koymuştu.