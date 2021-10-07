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Son dakika: Mercedes'ten Lewis Hamilton kararı! Türkiye GP'ye son sıradan mı başlayacak?

#Formula 1#Lewis Hamilton#Mercedes

Formula 1'de bu haftasonu yapılacak olan Türkiye Grand Prix'i öncesi Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton'un son sırada başlama ihtimali giderek güçleniyor.

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Formula 1'de bu haftasonu Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix'ine şampiyona lideri ve 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'un son sıradan başlaması bekleniyor.

Lewis Hamilton'un takımı Mercedes, İngiliz pilotuna İstanbul'daki yarış öncesi yeni bir güç ünitesi takma kararını büyük ölçüde vermiş durumda.

YAĞMUR YAĞARSA GÜÇ ÜNİTESİ DEĞİŞECEK

İstanbul Park'ta Cuma günü yapılacak iki antrenman seansı ve Cumartesi yapılacak 3. antrenman seansında pistin ve havanın durumuna bakacak olan Mercedes, pazar günü yarış sırasında yağmur ihtimalinin artması halinde Hamilton'a yeni güç ünitesi takacak.

SON SIRADAN BAŞLAYACAK

Yeni güç ünitesi takıldıktan sonra Hamilton kurallar gereği yarışa son sıradan başlayacak. Mercedes'in bu kararı yağmur ihtimaline göre almasındaki sebep ise yağmur altında sürüşüne güvendikleri Hamilton'un şampiyonayı sağlıklı şekilde yürütebilmek adına daha rahat tırmanıp yarışı üst sıralarda bitirebilmesine olan güven.

TOTO WOLFF AÇIKLAMIŞTI

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Mercedes'in patronu Toto Wolff, günler öncesinden bu ihtimalle ilgili şunları söylemişti: Araçta titreme gibi diğer sorunlarla baş edebilirsiniz ama dayanıklılık, en önemli konudur. Burada sorun yaşarsanız, yarışı bitirememe tehlikesi doğar. Bu yönde bir değişiklik yaparsak bu durum ortadan kalkmış olur. Yarışı ikinci veya üçüncü sırada tamamlayabiliriz, bunda sorun yok çünkü Formula 1 uzun bir maraton.

VERSTAPPEN RUSYA'DA GÜÇ ÜNİTESİ DEĞİŞTİRMİŞ VE YARIŞI 2. BİTİRMİŞTİ

Hamilton ile bu sezon çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 15. yarışı Rusya Grand Prix'si öncesinde aracında dördüncü kez güç ünitesi değişikliğine giderek yarışa son sıradan başlama cezası almıştı. Hollandalı sürücü buna rağmen yarışın sonunda yağan yağmur ve şansının da yardımıyla Hamilton'ın ardından yarışı ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.

OKAY KARACAN: HABERLER DOĞRU ÇIKIYOR

Formula 1 denilince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden olan Okay Karacan, Mercedes'in Lewis Hamilton ile ilgili kararı hakkında Spor Arena'ya görüşlerini bildirdi:

Hafta öncesinde çıkan haberler Hamilton'un yarışa motor değiştirerek son sıradan başlayacağı şeklindeydi. Bu yavaş yavaş gerçekleşişyor. İstanbul'da yağmur ihtimali çok yüksek. Bunu göz önünde bulunduran Mercedes takımı Hamilton'u son sıradan başlatacak. Yağmur pilotu olduğu için, yağmurda çok başarılı olduğu için, geçen yıl yağmurda yapılan Türkiye'deki yarışı da kazanmıştı Hamilton. Geçen yarışta da yağmur dengeleri değiştirmişti. Norris strateji hatası yapınca Hamilton liderliği almıştı. Son sıradan başlayan Verstappen de yarışı ikinci sırada yer almayı başarmıştı. Bu Formula 1 takımlarının güçlü bir stratejisi. Muhtemelen Hamilton yarışa son sıradan başlayacak ve yarış içerisinde tırmanacak muhtemelen. Heyecanlı bir Türkiye GP'si bizi bekliyor. Her şey hızla değişebilir ama şu anda gelen haberler bu yönde.

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#Formula 1#Lewis Hamilton#Mercedes