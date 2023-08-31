Son Dakika: Mercedes'te çifte imza! Lewis Hamilton ve George Russell sözleşme yeniledi...

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Formula 1 takımlarından Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2 yıllığına uzattı.

Lewis Hamilton, Mercedes ile imzaladığı yeni sözleşme kapsamında yıllık 50 milyon Sterlin kazanacak. 2024 ve 2025 yılları için Mercedes'le yeniden anlaşan deneyimli pilotun yeni mukavelesinde uzatma opsiyonu bulunmuyor.

ZAMLI MAAŞI ÇOK KONUŞULDU

Mercedes'e attığı 2 yıllık imzayla birlikte senelik 50 milyon Sterlin kazanacak olan Lewis Hamilton, yaklaşık 10 milyon Sterlin artan yeni maaşıyla en fazla kazanan pilot unvanını Max Verstappen'le birlikte paylaşacak.

İngiliz sürücünün ilerleyen yaşına rağmen zamlı yeni kontrata imza atması sosyal medyada çok konuşuldu.

George Russell'ın yeni kontratına ilişkin mali detaylar ise paylaşılmadı.