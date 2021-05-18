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GeriFutbol Son Dakika: Menemenspor'da Ümit Karan'la yollar ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Menemenspor'da Ümit Karan'la yollar ayrıldı

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Son Dakika: Menemenspor'da Ümit Karan'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karan ve ekibine teşekkür edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığımız ve o tarihten bu yana kulübümüz içerisinde birlik, bütünlük ve huzur sağlamak için gece gündüz çalıştığımız, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini en iyi şekilde icra eden Ümit Karan, Recep Yazıcı ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz."

 

Son Dakika: Menemensporda Ümit Karanla yollar ayrıldı

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