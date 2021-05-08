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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Son dakika: Menemenspor'da Ümit Karan koronavirüse yakalandı

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Son dakika: Menemenspor'da Ümit Karan koronavirüse yakalandı

Menemenspor, Adana Demirspor’la oynayacağı, rakip için şampiyonluk finali niteliğindeki son hafta maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı.

Maç öncesi yapılan testlerde Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda koronavirüse rastlandı.

PCR testleri pozitif sonuçlanan isimler 10 günlüğüne izolasyon altına alındı.

Karan, yarın takımın başında sahaya çıkamayacak.

Son dakika: Menemensporda Ümit Karan koronavirüse yakalandı

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