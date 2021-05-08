İZMİR, (DHA)
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Son dakika: Menemenspor'da Ümit Karan koronavirüse yakalandı
Menemenspor, Adana Demirspor’la oynayacağı, rakip için şampiyonluk finali niteliğindeki son hafta maçı öncesi koronavirüs şokuyla sarsıldı.
Maç öncesi yapılan testlerde Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda koronavirüse rastlandı.
PCR testleri pozitif sonuçlanan isimler 10 günlüğüne izolasyon altına alındı.
Karan, yarın takımın başında sahaya çıkamayacak.
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