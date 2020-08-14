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GeriFutbol Son dakika | Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Son dakika | Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

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Son dakika | Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

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Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.

 

Son dakika | Menemensporda 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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