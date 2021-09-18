Son Dakika: Menajeri resmen açıkladı! Ibrahimovic futbolu bırakınca...

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Milan'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, emekli olduktan sonra yıldız futbolcunun kariyerine nasıl devam edeceğini açıkladı.

Raiola, 39 yaşında olmasına karşın fit görüntüsüyle dikkat çeken İsveçli golcünün futbolun içerisinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Ibrahimovic'in geleceğiyle ilgili her sezon başı konuştuklarını belirten dünyaca ünlü menajer, "Zlatan'ın geleceğiyle ilgili durum, 12 ayda bir vadesi dolan bir senet gibi. Kendisini orkestra şefi olarak hissetmediği gün futbolu bırakacaktır. Bıraktıktan sonra da idareci olarak futbolda kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.