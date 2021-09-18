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Son Dakika: Menajeri resmen açıkladı! Ibrahimovic futbolu bırakınca...

#Zlatan Ibrahimovic#Milan#Mino Raiola
Son Dakika: Menajeri resmen açıkladı Ibrahimovic futbolu bırakınca...

Son dakika haberi... Milan'ın 39 yaşındaki İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola, tecrübeli futbolcunun emekli olduktan sonra futbolun içinde kalmaya devam edeceğini söyledi.

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Milan'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, emekli olduktan sonra yıldız futbolcunun kariyerine nasıl devam edeceğini açıkladı.

Raiola, 39 yaşında olmasına karşın fit görüntüsüyle dikkat çeken İsveçli golcünün futbolun içerisinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Ibrahimovic'in geleceğiyle ilgili her sezon başı konuştuklarını belirten dünyaca ünlü menajer, "Zlatan'ın geleceğiyle ilgili durum, 12 ayda bir vadesi dolan bir senet gibi. Kendisini orkestra şefi olarak hissetmediği gün futbolu bırakacaktır. Bıraktıktan sonra da idareci olarak futbolda kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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#Zlatan Ibrahimovic#Milan#Mino Raiola