Son Dakika: Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe Beko'da | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını açıkladı. Duyuru metninde, "Fenerbahçe Beko, yeni sezonda da tüm kulvarlarda başarı hedefine Melih Mahmutoğlu kaptanlığında yürüyecektir." ifadeleri yer aldı.

Mahmutoğlu, son sözleşmesini tamamlaması durumunda sarı lacivertli kulüpte 10. yılını geçirecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe formasını tam dokuz sezondur terleten ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra beş Türkiye Ligi, üç Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri olmuştur.

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Fenerbahçe Beko, yeni sezonda da tüm kulvarlarda başarı hedefine Melih Mahmutoğlu kaptanlığında yürüyecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

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