Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Son Dakika: Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe Beko'da | Transfer Haberleri

#Fenerbahçe Beko#Melih Mahmutoğlu#Transfer
Son Dakika: Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe Bekoda | Transfer Haberleri

Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını açıkladı.  Duyuru metninde, "Fenerbahçe Beko, yeni sezonda da tüm kulvarlarda başarı hedefine Melih Mahmutoğlu kaptanlığında yürüyecektir." ifadeleri yer aldı.

Mahmutoğlu, son sözleşmesini tamamlaması durumunda sarı lacivertli kulüpte 10. yılını geçirecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe formasını tam dokuz sezondur terleten ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra beş Türkiye Ligi, üç Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri olmuştur.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda da tüm kulvarlarda başarı hedefine Melih Mahmutoğlu kaptanlığında yürüyecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Beko uzun rotasyonunda dördüncü ayrılıkFenerbahçe Beko uzun rotasyonunda dördüncü ayrılık Haberi Görüntüle

Fenerbahçe Spor Kulübü


Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Melih Mahmutoğlu#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı İşte doğru bilinen yanlışlar

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı? İşte doğru bilinen yanlışlar!

#Akrep Sokması
Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı İşte doğru bilinen yanlışlar

Düz duvara bile tırmanıyorlar| Akrep mevsimi geldi... Sokarsa ne yapılmalı? İşte doğru bilinen yanlışlar!

#Akrep Sokması
Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji