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GeriFutbol Son dakika | Meksika 3. Lig takımı Tlaxcala, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Son dakika | Meksika 3. Lig takımı Tlaxcala, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı

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Son dakika | Meksika 3. Lig takımı Tlaxcala, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı
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Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyor. Fransız basını, Portekizli yıldızın PSG'e transfer olacağını yazarken, sürpriz bir kulüp ise Ronaldo'nun transferini duyurdu.

Spor Arena Dış Haberler - Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Lyon'a elenerek veda eden Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Neymar ve Mbappeli PSG'e katılacağı yazılan Ronaldo'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Meksika 3. Lig ekiplerinden Tlaxcala kulübü, Twitter'dan paylaştığı görselle Portekizli yıldızın transferini açıkladı.

Son dakika | Meksika 3. Lig takımı Tlaxcala, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı

Kulüp, kısa süre içerisinde büyük ses getiren paylaşımda "Komutan Ronaldo'nun Coyotes ile ne kadar yakışıklı görüneceğini fark ettiniz mi? Juventus kulübüne telefona cevap vermesini söyleyin" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, Ronaldo'nun tatilde olduğunu PSG'e gitmek yerine Torino'dan ayrılmayı düşünmediğini belirterek, gelecek sezon Pirlo ile çalışacağının altını çizdi.

Son dakika | Meksika 3. Lig takımı Tlaxcala, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı

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