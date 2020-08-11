Son dakika | Meksika 3. Lig takımı Tlaxcala, Cristiano Ronaldo transferini açıkladı

Spor Arena Dış Haberler - Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Lyon'a elenerek veda eden Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Neymar ve Mbappeli PSG'e katılacağı yazılan Ronaldo'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Meksika 3. Lig ekiplerinden Tlaxcala kulübü, Twitter'dan paylaştığı görselle Portekizli yıldızın transferini açıkladı.

Kulüp, kısa süre içerisinde büyük ses getiren paylaşımda "Komutan Ronaldo'nun Coyotes ile ne kadar yakışıklı görüneceğini fark ettiniz mi? Juventus kulübüne telefona cevap vermesini söyleyin" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, Ronaldo'nun tatilde olduğunu PSG'e gitmek yerine Torino'dan ayrılmayı düşünmediğini belirterek, gelecek sezon Pirlo ile çalışacağının altını çizdi.

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