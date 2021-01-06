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Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Son dakika | Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

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Son dakika | Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 5 Kasım 2019'da göreve geldiği Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti. Mehmet Sepil görevi Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'dan devralmıştı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet SepilKulüpler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olan Mehmet Sepil, görevi Fikret Orman'dan devralmıştı.

Mehmet Sepil ile birlikte Kulüpler Birliği Başkanlığı'nda 6 yıl sonra bir Anadolu takımlarından başkan seçilmişti. 

İŞTE MEHMET SEPİL'İN KULÜPLER BİRLİĞİ'NE GÖNDERDİĞİ İSTİFA YAZISI

Son dakika | Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

Son dakika | Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

Son dakika | Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

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