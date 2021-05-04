Son Dakika: Mehmet Özdilek'ten Novikovas ve Ricardo Gomes açıklaması! "Benim dönemimde yapamazlardı..."

Spor Arena Özel - Uğur Yapıcı | BB Erzurumspor'un Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu mücadelede teknik direktör Yılmaz Vural, Ricardo Gomes'i oyuna almak istemiş ve ret cevabıyla karşılaşmıştı. Deneyimli çalıştırıcı diğer yandan "Novikovas da oyundan çıktığı için soyunma odasını birbirine kattı." ifadelerini kullanmıştı.

Dün akşamki yaşanan bu süreçten sonra iki oyuncuyla birlikte çalışan BB Erzurumspor'un eksi teknik direktörü Mehmet Özdilek, Spor Arena'ya konuştu.

Novikovas ve Ricardo Gomes eski oyuncularınız, Fenerbahçe maçındaki tepkilerini nasıl karşıladınız?

"İçeride neler yaşandı tam bilemiyorum ama ben takımın başında olduğum süreçte ikisinden de hem kişilik hem de karakter olarak çok memnundum. Bu tarz davranışları benim olduğum dönemde yapamazlardı, mümkün değil. Gomes ile 1.5 aya yakın çalıştık ama Novikovas sezon başında gelmişti, hiçbir sıkıntısını görmedim."

İki oyuncunun transferini siz mi istediniz?

"Novikovas’ı ben istemiştim, Ricardo Gomes’i ise daha önce istemiştik ama son güne kalmıştı çok fazla çalışma imkanı bulamamıştık. Bugünü irdelerken biraz geçmişe bakmak lazım."

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