Son Dakika | Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan corona virüs ile ilgili ilk açıklama! Ligler erteleniyor mu, ne zaman açıklanacak?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30’da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 17.00'de federasyon başkanlarıyla birlikte liglerin geleceği ile ilgili açıklama yapacak.

TOPLANTI ÖNCESİ İLK AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kritik toplantı öncesine açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında çok kapsamlı çok verimli bir toplantı gercekleştirildi. Türkiye, tüm kurum ve kuruluşları ile bu süreci çok güzel yönetiyor. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü ifadelerinde de olduğu gibi bu süreci daha da güçlenerek atlatmak bizler için önemli bir hedef. Bu çerçevede spor için de aynı şekilde. Sporda her şeyi Türk sporunun yarınlarda çok daha güçlü olması adına bir irtifa kaybına uğramaksızın gerçekleştirme hedefimiz var. Bu madana da federasyonlar önemli bir paydaş Bakanlığımız ve spor camiası için. Bugün onlarla görüşeceğiz. Onların da bu süreçte çok çalışmaları gerektiğine hep birlikte inanıyoruz. O yüzden onlar bu süreçte Türk sporunun irtifa kaybetmemesi adına neler planlıyorlar, ne tür çalışmaları var Türk sporcusu ve yarınlarımız için onları konuşucağız. İnanıyorum ki anlamlı ve verimli bir toplantı olacak" dedi.

LİGLER ERTELENECEK Mİ?

Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesi yönünde gelen bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Tabii ki gündemimizde pek çok konu var. Ama ifade ettiğim gibi Türk sporunun bugünü ve yarınları. Yarınlarını sorumluluk sahibi federasyonlarımızın da çok ciddi bir şekilde planlaması adına, çok önemli çalışmalar adına bugün toplantı kararı aldık. Diğer federasyonlarımızla da önümüzdeki günlerde görüşeceğim. İfade ettiğim gibi irtifa kaybı olmadan bu süreci millet olarak her alanda atlattığımız gibi sporda da daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaşma hedefimizi gerçekleştireceğiz."

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, seyircisiz olarak devam eden Süper Lig'in de ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada ülkemizde tüm önlemlerin alındığını bu kapsamda maçların seyircisiz olarak devam edeceğini belirtirken, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Her dakika durum değişebilir. Çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye'yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var. Bizim için en önce gelen Türkiye'mizdir! Koordine olarak beraber çalışıyoruz." sözleriyle ligde henüz bir ertelemenin olmadığını belirtmişti.

SEYİRCİSİZ OYNAMA KARARI...

Tüm Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüs önlemleri kapsamında açıkladığı 21 maddelik bildiride maçların ertelenmesine dair bir karar çıkmadı.

Futbol camiası, liglerin durumu için tarihi toplantının sonucunu beklerken, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart'ta ülkemizde ilk defa bir vatandaşımızda koronavirüs teşhisi konduğunu açıkladık. Sonrasında okulların kapanması, maçların seyircisiz oynanması gibi kararlar aldık. Başkaları, farklı şeyler söyleyebilir. Bizim önem verdiğimiz tek şey insan hayatı." ifadelerini kullandı.





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