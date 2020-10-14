Son Dakika | Mehmet Ekici'nin yeni takımı! Rusya...
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'nin yeni durağı belli oldu. İsmi Galatasaray ile anılan deneyimli oyuncunun Rusya'ya gideceği öne sürüldü.
Fenerbahçe ile sona eren sözleşmesini uzatmayan ve hiçbir Süper Lig takımıyla anlaşamayan Mehmet Ekici'ye Rusya gözüktü.
Tecrübeli yıldızın menajerinin şu anda 2-3 Rus kulübü ile görüşme yaptığı belirlendi.
Rusya'da transfer dönemi 17 Ekim tarihinde sona ereceği için pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. (Takvim)
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