Son Dakika: Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu! Geri dönüyor...

Haberin Devamı

Bayern Münih, Werder Bremen ve ülkemizde de Fenerbahçe ve Trabzonspor formalarını terleten Mehmet Ekici, bir süredir kendisine takım arıyordu. 31 yaşındaki orta sahanın yeni takımı belli oldu.

Ajansspor'daki habere göre; Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu, 2010-2011 yılları arasında da Nürnberg formasını terletmişti.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

1 yılı aşkın süredir boşta olan ve daha önce Hannover ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici, Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan teklif almış ancak bu teklifleri kabul etmemişti.

TRANSFERİ YANKI UYANDIRMIŞTI

2014'ten 2017'ye kadar Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici'yi Karadeniz ekibi Beşiktaş'a göndermek istemiş ancak oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtince uzun süre kadro dışı bırakılmıştı. Ekici, o sezon sözleşmesi sonra erince Fenerbahçe'ye imza atmıştı.