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Haber Giriş: 25.06.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mehmet Ekici'den büyük fedakarlık! Yarı yarıya...

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Son Dakika | Mehmet Ekici'den büyük fedakarlık! Yarı yarıya...
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Başta Sivasspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin peşinde olduğu yıldız futbolcu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalabilmek adına maaşında büyük bir indirime gitmeye hazırlanıyor.

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Sivasspor, o bölgeyi doldurabilmek adına sarı-lacivertli ekipten Mehmet Ekici'ye kancayı takmıştı.

Yiğidolar dışında birçok Süper Lig ekibinin de peşinde olduğu Ekici'den flaş bir hamle geldi.

Takımda kalabilmek adına her yolu deneyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşında dev bir indirime gitmeye hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre yıldız orta saha, yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin Euro'ya imza atacak.

Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Mehmet Ekici, 2 asist kaydetti. (Takvim)

Son Dakika | Mehmet Ekiciden büyük fedakarlık Yarı yarıya...

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