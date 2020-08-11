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Haber Giriş: 11.08.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mehmet Ekici için görüşmeler başladı! Galatasaray ve Fenerbahçe | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Mehmet Ekici için görüşmeler başladı! Galatasaray ve Fenerbahçe | Transfer Haberleri
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Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Mehmet Ekici için temasa geçti. 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler başladı. İşte transferde son dakika gelişmesi...

Son Dakika Galatasaray transfer haberi... Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Mehmet Ekici ile ilgileniyor. 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler başladı.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici ile görüşme halinde. 2017/2018 sezonu başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak ciddi şekilde sakatlık sorunları yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Sarı lacivertliler'le yeni sözleşme imzalamamıştı.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe forması altında sadece 13 maça çıktı. Oynadığı birçok mücadelede göz dolduran ve özellikle duran toplardaki başarı sağlayan Mehmet Ekici'den Fenerbahçe bir türlü yararlanamamıştı.

 

Son Dakika | Mehmet Ekici için görüşmeler başladı Galatasaray ve Fenerbahçe | Transfer Haberleri

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