Son Dakika | Mehmet Aurelio resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Sarı lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio, eski takımındaki görevine resmen başlamış oldu.
Son Dakika Haberi... Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'nun Futbol A Takımı teknik ekibinde göreve başladığını resmen duyurdu.
Kasımpaşa ve Göztepe'de Önder Özen'in yardımcılığını yapan Aurelio, Sakaryaspor'da o dönem göreve getirilen Tuncay Şanlı'nın da yardımcılığını yapmıştı Brezilyalı isim daha sonra Çorumspor'da teknik direktör olarak görev yaptı.
Resmi açıklama şöyle;
"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü"
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