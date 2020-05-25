Son Dakika | Mehmet Aurelio resmen Fenerbahçe'de

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'nun Futbol A Takımı teknik ekibinde göreve başladığını resmen duyurdu.

Kasımpaşa ve Göztepe'de Önder Özen'in yardımcılığını yapan Aurelio, Sakaryaspor'da o dönem göreve getirilen Tuncay Şanlı'nın da yardımcılığını yapmıştı Brezilyalı isim daha sonra Çorumspor'da teknik direktör olarak görev yaptı.



Resmi açıklama şöyle;



"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü"





