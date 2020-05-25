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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mehmet Aurelio resmen Fenerbahçe'de

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Son Dakika | Mehmet Aurelio resmen Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Sarı lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio, eski takımındaki görevine resmen başlamış oldu.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'nun Futbol A Takımı teknik ekibinde göreve başladığını resmen duyurdu.

Kasımpaşa ve Göztepe'de Önder Özen'in yardımcılığını yapan Aurelio, Sakaryaspor'da o dönem göreve getirilen Tuncay Şanlı'nın da yardımcılığını yapmıştı Brezilyalı isim daha sonra Çorumspor'da teknik direktör olarak görev yaptı.

Resmi açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü"

Son Dakika | Mehmet Aurelio resmen Fenerbahçede

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