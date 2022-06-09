Son Dakika: Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Haberin Devamı

Önümüzdeki sezon takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio geri dönüyor.

NTV Spor'un haberine göre; sarı lacivertli yönetim, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Mehmet Aurelio ile görüşme gerçekleştirdi. 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.

Başarılı antrenörün, 13 Haziran’da Fenerbahçe’deki yeni görevine başlaması bekleniyor.

EROL BULUT'UN EKİBİNDEYDİ

2003-2008 yılları arasında futbolcu olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise sarı lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.

JORGE JESUS'UN EKİBİ TOPLANIYOR

Portekizli teknik adam, iki yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio ile birlikte işbaşı yapacak. Ardından Jesus'un ekibinde yer alan beş isim daha İstanbul'a gelecek. söz konusu beş ekip üyesinin yurtdışında transfer çalışmaları yürüttüğü ve bu nedenle takıma geç katılacağı biliniyor.

Haberin Devamı