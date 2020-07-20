Son Dakika | Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri! 1. ve 2. torba belli oldu...

Süper Lig'de zorlu sezonda şampiyon olmayı başaran Başakşehir, birçok konuda tarihe geçti.

Kulüp tarihinde ilk kez şampiyon olurken, Şampiyonlar Ligi'nde de bir ilki yaşayacak. Türkiye'nin 6. şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan turuncu-lacivertliler, daha önce ön eleme turlarında veda ettiği Devler Ligi'nde gelecek yıl boy gösterecek.

Gelecek yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Torbaları kesinleşen muhtemel rakipler şu şekilde:

1. TORBA

Real Madrid

Liverpool

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. TORBA

Atletico Madrid

Barcelona

Man. City

Sevilla

Dortmund

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