Son Dakika: Medipol Başakşehir'de Visca sonrası 18 milyon euroluk nokta atışı! Emre Belözoğlu'nun işareti sonrası Trezeguet ve Pizzi...

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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerek rakibinin averajla üstüne çıkan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun pozitif futbolu dikkat çekerken, turuncu-lacivertli kulübün transfer politikası da başarının en önemli anahtarlarından biri oldu.

Göreve başladıktan sonra alt sıralarda bulunan takımı müthiş bir galibiyet serisiyle üst sıralara taşıyan Belözoğlu, son olarak Fenerbahçe galibiyetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

ÇİZDİĞİ SETLE GOLÜ BULDULAR

Ülker Stadı'nda gösterdiği üst düzey performansla galibiyete uzanan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 3 puanı getiren pozisyonu maçtan önceki son direktiflerde takıma aktardığı ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir'in sosyal medyada paylaştığı videoda, Emre Belözoğlu'nun Berkay Özcan'ın Nacer Chadli ile pas bağlantısı yaparak ceza yayı çevresinde topla buluşmasını ve kaleye şut atmasını istediği görüldü.

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Turuncu-lacivertlilerin Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği golü de Chadli'nin pasıyla, Berkay Özcan'ın ceza yayında topla buluşup çektiği şutla bulması, yapılan çalışmanın karşılığını bulduğunu gösterdi.

İLK 10 MAÇTA YENİLGİ GÖRMEDİ

Takımının başında çıktığı ilk 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen 41 yaşındaki genç çalıştırıcının devre arası transfer dönemindeki hamleleri de saha içi kadar saha dışında da etkisini gösterdi.

VISCA'DAN 4.3 MİLYON EURO

2011 yılından bu yana takımda olan ve 11 yılın sonunda Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca için Medipol Başakşehir, 4.3 milyon euroluk bonservisini kasasına koymuştu. Turuncu-lacivertli kulüp, takımın en etkili ismi olarak kabul edilen Visca'dan kazanılan parayla çok önemli hamleler yapmayı başardı.

İLK İMZA SERDAR GÜRLER'DEN!

Medipol Başakşehir Visca sonrası ilk olarak, ligdeki en yakın rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler'i 12.5 milyon TL'lik serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı ve tecrübeli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI! TREZEGUET VE PIZZI...

Bu hamlelerin ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ Aston Villa'dan Trezeguet ile kiralık olarak anlaştıklarını, Benfica'dan Pizzi'yle ise anlaşmak üzere olduklarını açıkladı. Gümüşdağ açıklamasında, "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Dolayısıyla o salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İKİ İSMİN DEĞERİ 18 MİLYON EURO!

Visca'nın boşluğunu 12.5 milyon TL'ye Serdar Gürler, piyasa değeri 10 milyon euro olan Trezeguet ve piyasa değeri 8 milyon euro olan Pizzi ile dolduran turuncu-lacivertli takımın bu hamleleri takdir topladı.

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ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL'DALAR

Turuncu-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı ancak Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır ile mücadele eden Trezeguet ve Benfica'dan kiralanan Portekizli futbolcu Pizzi, önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak. Söz konusu oyuncular, resmi imzaların atılmasının ardından yeni takımlarıyla antrenmanlara başlayacak.

Başakşehir bu transferlerin dışında Hatayspor'dan Emre Çolak'ı bonservisiyle ve Beşiktaş'tan da Salih Uçan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

BELÖZOĞLU: "ADAPTASYON SÜRE ALACAKTIR"

Yapılan transferlerin önemine vurgu yapan Emre Belözoğlu, "Transferlerin karşılığı olur ya da olmaz bunu bilmiyorum. Futbol, önceden kestirilebilir bir oyun değildir. Oyuncu performansı da öyle. Değişkenliklere hazırlıklı olmak lazım. Yeni bir oyun, yeni bir oyuncu grubuyla oynamaya çalışıyoruz. Onlar da sezon başında benim oyunumla başlamadılar ama adapte oldular. Yeni bir oyuncu istediği kadar yüksek profilli olsun, başka bir oyunun ve oyuncu grubunun içine giriyor. Mutlaka adaptasyon her oyuncu için geçerli olmasa da süre alacaktır. Bu isimler iyi oyuncular, güçlü oyuncular ve ligi bilen oyuncular. Özellikle 3. bölgedeki etkinliğimizi artırabileceğine inandığımız oyuncular olması nedeniyle transferlerini istedik." açıklamasını yapmıştı.

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"VISCA'NIN YERİNİ DOLDURMAK ÇOK GÜÇ"

Visca'nın boşluğunun doldurulmasının zor olduğunu belirten 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Edin Visca, Başakşehir tarihinin en önemli oyuncusudur benim gözümde. Ben de onun kaptanlığını yaptım ve her zaman onu bir numaraya koyarım. Büyük takımda olması gerekiyordu, o havayı koklaması gerekiyordu. Kendisine başarılar diliyorum. Temiz ve kaliteli bir oyuncu, aynı zamanda iyi bir insan. Yerinin doldurulması çok güç bir oyuncu. Bu sene ligde birçok parametrede en yakın oyuncuya iki kattan daha fazla üstünlük kurmuş bir isim. Edin Visca’nın, büyük bir takıma transfer olması demek, o büyük takımı otomatikman şampiyonluğun en büyük adayı yapacaktı. Önemli bir oyuncuyu kaybettik, yerini doldurmak zor olacak. Son 2 maçta da eksikliğini hissettik. Bizim oyunumuzun bütününün büyük bir parçasıydı. Ama inandığımız bir düzenimiz ve bir sistemimiz var. Mevcutta da kaliteli oyuncularımız var. Boşluğu doldurmak için çalışacağız. Kendisi için güzel geçen Başakşehir serüveninin tamamlanmasının ardından inşallah Trabzonspor’da da çok başarılı olur" ifadelerini kullanmıştı.