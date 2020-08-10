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GeriFutbol Son Dakika | Medipol Başakşehir'de Uğur Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı!
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Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Medipol Başakşehir'de Uğur Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı!

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Medipol Başakşehir, Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattıklarını açıkladı.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, Uğur Uçar'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar’ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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