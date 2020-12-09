Son Dakika | Medipol Başakşehir'de Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu!
Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında gördüğü kırmızı kartı iptal edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun imza attığı çirkin ırkçı saldırının ardından yarıda kalan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının kaldı yerden devam etmesine saatler kalan tarihi bir karar çıktı.
Rumen hakemin ırkçı saldırısına maruz kalan Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint Germain karşısında gördüğü kırmızı kart iptal edildi.
38 yaşındaki Kamerunlu futbol adamı, bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan müsabakada yedek kulübesindeki yerini alabilecek.
BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
İstanbul temsilcisi, yaptığı resmi açıklamayla Pierre Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğunu doğruladı. Söz konusu açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.
YENİ HAKEMLER BELİRLENDİ
Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu. Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bartosz Frankowsky.
MAÇ BU AKŞAM TAMAMLANACAK
Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması bugün TSİ 20:55'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek.
ℹ | #PSGIBFK— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020
Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır. pic.twitter.com/Rnf8T6rdkI
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