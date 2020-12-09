Son Dakika | Medipol Başakşehir'de Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun imza attığı çirkin ırkçı saldırının ardından yarıda kalan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının kaldı yerden devam etmesine saatler kalan tarihi bir karar çıktı.

Rumen hakemin ırkçı saldırısına maruz kalan Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint Germain karşısında gördüğü kırmızı kart iptal edildi.

38 yaşındaki Kamerunlu futbol adamı, bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan müsabakada yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

İstanbul temsilcisi, yaptığı resmi açıklamayla Pierre Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğunu doğruladı. Söz konusu açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

YENİ HAKEMLER BELİRLENDİ

Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu. Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bartosz Frankowsky.

MAÇ BU AKŞAM TAMAMLANACAK

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması bugün TSİ 20:55'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek.

ℹ | #PSGIBFK



Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır. pic.twitter.com/Rnf8T6rdkI — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020

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