MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Medipol Başakşehir'de Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu!
GeriFutbol Son Dakika | Medipol Başakşehir'de Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Medipol Başakşehir'de Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında gördüğü kırmızı kartı iptal edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun imza attığı çirkin ırkçı saldırının ardından yarıda kalan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının kaldı yerden devam etmesine saatler kalan tarihi bir karar çıktı.

Rumen hakemin ırkçı saldırısına maruz kalan Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint Germain karşısında gördüğü kırmızı kart iptal edildi.

38 yaşındaki Kamerunlu futbol adamı, bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan müsabakada yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

İstanbul temsilcisi, yaptığı resmi açıklamayla Pierre Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğunu doğruladı. Söz konusu açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

18
PSG - Başakşehir maçının hakemleri hakkında olay Galatasaray ve Fatih Terim gerçeği
PSG - Başakşehir maçının hakemleri hakkında olay Galatasaray ve Fatih Terim gerçeği!

YENİ HAKEMLER BELİRLENDİ

Bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu. Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bartosz Frankowsky.

16
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi Maçtan sonra konuştu...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi! Maçtan sonra konuştu...

MAÇ BU AKŞAM TAMAMLANACAK

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması bugün TSİ 20:55'ten itibaren kaldığı yerden devam edecek.

 

Son Dakika | Medipol Başakşehirde Pierre Webonun kırmızı kartı iptal oldu

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol... 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle